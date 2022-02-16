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Байден: США не планируют размещать ракеты в Украине

Байден: США не планируют размещать ракеты в Украине Соединенные Штаты не располагают ракетами на территории Украины и не намерены размещать их там в будущем.
Другие страны
16 февраля 2022 г. 01:06
Байден: США не планируют размещать ракеты в Украине

Соединенные Штаты не располагают ракетами на территории Украины и не намерены размещать их там в будущем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник президент США Джо Байден.

"Ни США, ни НАТО не обладают ракетами в Украине. У нас также нет планов размещать их там", - сказал он.

"Мы не нацелены на российский народ. Мы не пытаемся дестабилизировать Россию", - добавил глава Белого дома.

Согласно словам американского лидера, Соединенные Штаты готовы и к дипломатическому взаимодействию с Москвой, и к решительному ответу на возможную агрессию России против Украины.

"Мы готовы... к дипломатическому взаимодействию с Россией... для улучшения стабильности и безопасности в Европе в целом", - сказал он. "И мы готовы ответить решительно на нападение России на Украину, которое все еще является вполне возможным", - добавил Байден.

Кроме того, как уточнил глава государства, власти США приветствовали бы возвращение Россией военных сил после учений в места постоянной дислокации, но Вашингтон пока не может подтвердить данную информацию.

"Министерство обороны России сообщило сегодня, что некоторые из подразделений покидают свои позиции рядом с Украиной. Это было бы хорошо. Но мы еще не удостоверились в этом. Мы еще не удостоверились в том, что российские военные подразделения возвращаются в места постоянной дислокации", - сказал американский лидер.

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Версия на азербайджанском языке Bayden: “ABŞ Ukraynada raketlər yerləşdirmək niyyətində deyil”

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