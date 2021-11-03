Байден: США не опасаются "физического конфликта" с КНР

США не опасаются возможности вооруженного конфликта с Китаем и считают, что этого можно избежать, при этом существует множество вопросов, над решением которых Вашингтону и Пекину необходимо совместно работать.

США не опасаются возможности вооруженного конфликта с Китаем и считают, что этого можно избежать, при этом существует множество вопросов, над решением которых Вашингтону и Пекину необходимо совместно работать.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник президент США Джо Байден, выступая в Глазго на пресс-конференции по завершении двухдневного саммита глав государств и правительств в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

"Беспокоюсь ли я по поводу вооруженного конфликта или какого-то (конфликта) с Китаем, который бы произошел непреднамеренно? Нет, я не беспокоюсь", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста. "Я не стремлюсь и не предвижу того, что будет необходимость возникновения физического конфликта", - добавил Байден. "Я давал четко понять, что это соперничество. Это не должно быть конфликтом, нет никаких причин для того, чтобы была необходимость в конфликте", - подчеркнул американский лидер.

При этом, по словам Байдена, Вашингтон ожидает от Пекина "игры по правилам" и одновременно с этим считает необходимым работать совместно над решением целого ряда вопросов. "Однако я проинформировал его (председателя КНР Си Цзиньпина), что... мы ожидаем от него игры по правилам. Мы не станем менять свою позицию относительно конституции, международного воздушного пространства, международных морских путей и так далее", - сказал президент, не пояснив, что именно он имеет в виду. "Мы также четко дали понять, что нам надо работать над решением таких вопросов, как кибербезопасность, а также над целым спектром других вопросов", - добавил он.

Байден также подчеркнул, что, по его мнению, еще хуже обычного конфликта был бы вооруженный конфликт, который возник бы непреднамеренно, в результате недопонимания между сторонами. Этого, по словам американского лидера, необходимо во что бы то ни стало избежать. "Я хочу сделать так, чтобы не было недопонимания: это соперничество, а не конфликт", - подчеркнул он.