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Байден: США не может остановить строительство стены на границе с Мексикой

Байден: США не может остановить строительство стены на границе с Мексикой Администрация Соединенных Штатов не может остановить выделение федеральных средств на процесс возведения стены на американо-мексиканской границе в южной части штата Техас после соответствующего решения Конгресса.
Другие страны
5 октября 2023 г. 22:46
Байден: США не может остановить строительство стены на границе с Мексикой

Администрация Соединенных Штатов не может остановить выделение федеральных средств на процесс возведения стены на американо-мексиканской границе в южной части штата Техас после соответствующего решения Конгресса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это признал президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов.

"Я не могу помешать этому", - подчеркнул американский лидер, которого попросили прокомментировать строительство стены, ассигнования на которое одобрили американские законодатели. По словам Байдена, он пытался уговорить Конгресс перераспределить средства, но, согласно законодательству страны, он не может перенаправить уже выделенные деньги.

Глава государства отрицательно ответил на вопрос, эффективна ли стена, возводимая на американо-мексиканской границе.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Meksika ilə sərhəddəki divarın tikintisini dayandıra bilmədiyini açıqlayıb

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