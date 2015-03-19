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    Байден: США начнут тренировку бойцов нацгвардии Украины

    Тренировки пройдут для 780 украинских военнослужащих в ближайшее время

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Вице-президент США Джозеф Байден в ходе беседы с украинским президентом Петром Порошенко сообщил о решении президента США Барака Обамы о проведении тренировок для 780 украинских военнослужащих национальной гвардии Украины в ближайшее время, сообщается в четверг на официальном сайте главы украинского государства.

    "Джозеф Байден рассказал о решении президента США по проведению тренировок для 780 украинских военнослужащих национальной гвардии, которые состоятся в ближайшее время", - говорится в сообщении, которое цитирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

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