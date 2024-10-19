Байден: США известно, когда и как Израиль ответит Ирану на ракетный удар

США известно, когда и каким образом Израиль намерен ответить Ирану на ракетный удар.

США известно, когда и каким образом Израиль намерен ответить Ирану на ракетный удар.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам президент США Джо Байден перед вылетом из ФРГ.

На вопрос о том, есть ли у США понимание, каким будет ответ Израиля и когда он примет соответствующие меры, Байден ответил: "Да и да". При этом он отказался разглашать эти сведения.

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве движений ХАМАС, "Хезболлах" и Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС). В Тегеране заявили, что 90% ракет успешно поразили намеченные цели, однако Израиль утверждает, что Иран запустил около 180 ракет и большая их часть перехвачена.

Израильский Генштаб обещал ответить на атаку. 15 октября министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что Иран будет атакован уже в скором времени и это станет "точным и смертоносным ответом".