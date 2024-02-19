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Байден: США изучают возможность введения новых санкций против РФ

Байден: США изучают возможность введения новых санкций против РФ Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций в отношении РФ из-за смерти Алексея Навального.
Другие страны
19 февраля 2024 г. 20:40
Байден: США изучают возможность введения новых санкций против РФ

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций в отношении РФ из-за смерти Алексея Навального.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, слова американского лидера приводят журналисты пресс-пула Белого дома.

"Мы уже ввели санкции, но да, мы рассматриваем возможность [введения] дополнительных санкций", - сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос. У него также поинтересовались, повлияет ли смерть Навального на перспективы одобрения в Палате представителей Конгресса законопроекта о выделении дополнительного финансирования на поддержку Украины. "Надеюсь, что да, но не уверен", - ответил Байден.

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Версия на английском языке Biden says 'considering' more Russia sanctions after Navalny death

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