Байден: США и Южная Корея не обсуждают совместные ядерные учения

Президент США Джо Байден заверил, что его страна не ведет дискуссий с Южной Кореей о совместных ядерных учениях.

Президент США Джо Байден заверил, что его страна не ведет дискуссий с Южной Кореей о совместных ядерных учениях.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Нет", - ответил Байден на вопрос журналиста о том, обсуждают ли США с Сеулом совместные ядерные учения прямо сейчас.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что Вашингтон и Сеул обсуждают проведение совместных учений с использованием ядерных средств в целях укрепления "расширенного сдерживания".

"Теперь для эффективного расширенного сдерживания мы ведем переговоры с США о концепции совместного планирования и совместных учений с учетом ядерного потенциала, и США весьма позитивно относятся к этому", - сказал он в интервью газете "Чосон ильбо".

Он добавил, что "ядерное оружие принадлежит США, но планирование, обмен информацией, учения и тренировка должны осуществляться совместно Южной Кореей и США".