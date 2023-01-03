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Байден: США и Южная Корея не обсуждают совместные ядерные учения

Байден: США и Южная Корея не обсуждают совместные ядерные учения Президент США Джо Байден заверил, что его страна не ведет дискуссий с Южной Кореей о совместных ядерных учениях.
Другие страны
3 января 2023 г. 06:29
Байден: США и Южная Корея не обсуждают совместные ядерные учения

Президент США Джо Байден заверил, что его страна не ведет дискуссий с Южной Кореей о совместных ядерных учениях.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Нет", - ответил Байден на вопрос журналиста о том, обсуждают ли США с Сеулом совместные ядерные учения прямо сейчас.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что Вашингтон и Сеул обсуждают проведение совместных учений с использованием ядерных средств в целях укрепления "расширенного сдерживания".

"Теперь для эффективного расширенного сдерживания мы ведем переговоры с США о концепции совместного планирования и совместных учений с учетом ядерного потенциала, и США весьма позитивно относятся к этому", - сказал он в интервью газете "Чосон ильбо".

Он добавил, что "ядерное оружие принадлежит США, но планирование, обмен информацией, учения и тренировка должны осуществляться совместно Южной Кореей и США".

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Версия на азербайджанском языке Bayden Vaşinqton və Seulun birgə nüvə təlimlərini müzakirə etmədiklərini bildirib

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