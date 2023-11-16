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Байден: США и КНР должны гарантировать, что их конкуренция не перерастет в конфликт

Байден: США и КНР должны гарантировать, что их конкуренция не перерастет в конфликт Соединенные Штаты и Китай должны гарантировать, что их конкуренция не перерастет в конфликт, и Вашингтон намерен действовать именно в таком ключе.
Другие страны
16 ноября 2023 г. 00:38
Байден: США и КНР должны гарантировать, что их конкуренция не перерастет в конфликт

Соединенные Штаты и Китай должны гарантировать, что их конкуренция не перерастет в конфликт, и Вашингтон намерен действовать именно в таком ключе.

Как передает Report, об этом заявил президент США Джо Байден, открывая встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско (штат Калифорния).

"Мы должны гарантировать, что конкуренция не превратится в конфликт. И мы также должны управлять ею ответственным образом - конкуренцией. Именно этого хотят Соединенные Штаты, именно это мы намерены делать. Кроме того, считаю, что этого от нас обоих хочет мировое сообщество", - сказал Байден.

Президент США также отметил, что лидеры несут ответственность перед своими народами и всем миром и должны сотрудничать, если это отвечает интересам сторон.

"Важнейшие глобальные вызовы с которыми мы сталкиваемся, от изменения климата и борьбы с наркотиками до искусственного интеллекта, требуют наших совместных усилий", - подчеркнул Байден.

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