Байден: США и КНР должны гарантировать, что их конкуренция не перерастет в конфликт

Соединенные Штаты и Китай должны гарантировать, что их конкуренция не перерастет в конфликт, и Вашингтон намерен действовать именно в таком ключе.

Соединенные Штаты и Китай должны гарантировать, что их конкуренция не перерастет в конфликт, и Вашингтон намерен действовать именно в таком ключе.

Как передает Report , об этом заявил президент США Джо Байден, открывая встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско (штат Калифорния).

"Мы должны гарантировать, что конкуренция не превратится в конфликт. И мы также должны управлять ею ответственным образом - конкуренцией. Именно этого хотят Соединенные Штаты, именно это мы намерены делать. Кроме того, считаю, что этого от нас обоих хочет мировое сообщество", - сказал Байден.

Президент США также отметил, что лидеры несут ответственность перед своими народами и всем миром и должны сотрудничать, если это отвечает интересам сторон.

"Важнейшие глобальные вызовы с которыми мы сталкиваемся, от изменения климата и борьбы с наркотиками до искусственного интеллекта, требуют наших совместных усилий", - подчеркнул Байден.