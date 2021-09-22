Байден: США и ЕС запустят партнерство для передачи вакцин от COVID-19 бедным странам

США и Евросоюз запускают партнерство с целью передачи вакцин от нового коронавируса странам с низкими доходами, а также для борьбы с дезинформацией в данной сфере

США и Евросоюз запускают партнерство с целью передачи вакцин от нового коронавируса странам с низкими доходами, а также для борьбы с дезинформацией в данной сфере.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Джо Байден, открывая проводимый по видеосвязи саммит по вопросам борьбы с пандемией.

"Сегодня мы запускаем партнерство США и ЕС по вакцинам [от коронавируса] с целью работать более тесно вместе с нашими партнерами и расширять глобальную вакцинацию. И по мере того как мы это делаем, мы должны объединиться по всему миру в рамках нескольких принципов, согласно которым мы обязуемся безвозмездно передавать, а не продавать дозы [вакцины от коронавируса] странам с низким и более низким уровнем дохода", - отметил глава государства.

Он добавил, что в рамках партнерства будет вестись борьба с дезинформацией вокруг вакцинации.

Байден также предложил провести в первой половине следующего года еще один саммит по вопросам борьбы с пандемией коронавируса, а также сообщил о намерении Вашингтона организовать министерскую встречу на эту тему позднее в текущем году.