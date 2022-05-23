О нас

Байден: США и другие страны выкинули на рынок огромные объемы нефти

Байден: США и другие страны выкинули на рынок огромные объемы нефти Президент США Джо Байден заявил, что нынешняя ситуация с ценами на ископаемое горючее "плохая", и предпринятых миром усилий по высвобождению нефти недостаточно.
Другие страны
23 мая 2022 г. 11:33
Байден: США и другие страны выкинули на рынок огромные объемы нефти

Президент США Джо Байден заявил, что нынешняя ситуация с ценами на ископаемое горючее "плохая", и предпринятых миром усилий по высвобождению нефти недостаточно.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам двустороннего саммита в рамках визита в Японию.

"Мы находимся в ситуации, когда мир проходит стадию невероятного перехода, и когда это все закончится, мы будем сильнее, и мир будет сильнее, если мы не будем зависеть от ископаемого горючего, когда все завершится. Вы видите, что предпринимает Европа в отношении импорта российского газа. Я не буду перечислять все. И что я смог сделать, чтобы избежать еще большего ухудшения ситуации, а она плохая... Мы высвободили, мне кажется, более 257 млн баррелей нефти, мы и другие страны, которых мы убедили участвовать. Это помогло, но этого недостаточно", - подчеркнул президент США.

Байден также отметил, что мир находится в ситуации, где наблюдается недостаток продовольствия "из-за Украины", где "застряли" огромные объемы зерна.

Байден прибыл в визитом в Японию в воскресенье, однако официальная часть программы началась в понедельник. Сегодня президент США был удостоен аудиенции у императора Японии Нарухито, после чего состоялась торжественная церемония в связи с началом визита и осмотр строя почетного караула, а затем – двусторонняя встреча лидеров и рабочий обед.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

С Польши удержали более 100 млн евро штрафа за невыполнение решения суда ЕС
С Польши удержали более 100 млн евро штрафа за невыполнение решения суда ЕС
23 мая 2022 г. 10:44
ООН: Число беженцев в мире впервые превысило 100 млн
ООН: Число беженцев в мире впервые превысило 100 млн
23 мая 2022 г. 09:41
Байден выступил за предоставление Японии статуса постоянного члена Совбеза ООН
Байден выступил за предоставление Японии статуса постоянного члена Совбеза ООН
23 мая 2022 г. 09:37
Блинкен обсудил с главой МИД Франции поддержку Украине и расширение НАТО
Блинкен обсудил с главой МИД Франции поддержку Украине и расширение НАТО
23 мая 2022 г. 08:11
Премьер Польши считает, что Норвегия должна поделиться прибылью от продажи газа и нефти
Премьер Польши считает, что Норвегия должна поделиться прибылью от продажи газа и нефти
23 мая 2022 г. 07:55
При пожаре на судне у берегов Филиппин погибли семь человек
При пожаре на судне у берегов Филиппин погибли семь человек
23 мая 2022 г. 07:31
Президент Украины присвоил польскому городу звание город-спаситель
Президент Украины присвоил польскому городу звание "город-спаситель"
23 мая 2022 г. 07:12
Правительственная делегация США посетит страны Центральной Азии
Правительственная делегация США посетит страны Центральной Азии
23 мая 2022 г. 06:56
Президент Сенегала заявил, что Африка хочет установления мира в Украине через диалог
Президент Сенегала заявил, что Африка хочет установления мира в Украине через диалог
23 мая 2022 г. 05:02
Премьер Австралии и четверо министров нового кабинета принесли присягу
Премьер Австралии и четверо министров нового кабинета принесли присягу
23 мая 2022 г. 04:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi