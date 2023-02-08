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Байден: США будут защищаться в случае угрозы суверенитету со стороны Китая

Байден: США будут защищаться в случае угрозы суверенитету со стороны Китая Вашингтон будет действовать для защиты США в тех случаях, когда шаги КНР угрожают американскому суверенитету.
Другие страны
8 февраля 2023 г. 07:12
Байден: США будут защищаться в случае угрозы суверенитету со стороны Китая

Вашингтон будет действовать для защиты США в тех случаях, когда шаги КНР угрожают американскому суверенитету.

Как сообщает Report, об этом заявил президент США Джо Байден, выступая во вторник вечером перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны".

"Не сомневайтесь, что, если Китай будет угрожать нашему суверенитету, мы будем действовать ради защиты своей страны, что мы и дали понять на прошлой неделе. Так мы и поступили", - заявил президент США.

Он объявил, что при реализации национальных инфраструктурных проектов будут использоваться исключительно материалы, произведенные в его стране.

"Сегодня я объявляю о введении новых стандартов в отношении материалов, используемых при реализации федеральных проектов в сфере инфраструктуры. Все они должны быть произведены в Америке. Древесина, стекло, гипсокартон, оптоволоконные кабели - все будет американским. Во время моего президентства американские дороги, мосты и автострады будут сделаны из американских материалов", - сказал американский президент.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Çinə xəbərdarlıq edib: “ABŞ özünü müdafiə edəcək”

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