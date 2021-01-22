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Байден спрогнозировал число жертв коронавируса в США в феврале

Байден спрогнозировал число жертв коронавируса в США в феврале Президент США Джо Байден обнародовал всеобъемлющую стратегию борьбы с пандемией COVID-19, предупредив при этом, что потребуются месяцы, чтобы действия его администрации существенно повлияли на распространение заболевания в стране
Другие страны
22 января 2021 г. 06:07
Байден спрогнозировал число жертв коронавируса в США в феврале
Джо Байден

Президент США Джо Байден обнародовал всеобъемлющую стратегию борьбы с пандемией COVID-19, предупредив при этом, что потребуются месяцы, чтобы действия его администрации существенно повлияли на распространение заболевания в стране.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

"Нам понадобятся месяцы, чтобы все исправить. Но позвольте мне быть столь же ясным - мы пройдем через это", - сказал Байден.

По его прогнозам, в феврале число погибших от COVID-19 в США может превысить 500 тыс.

Он также добавил, что потребуются месяцы, чтобы сделать американцам прививку от вируса.

Национальная стратегия борьбы с COVID-19 Байдена фокусируется на ускорении вакцинации и замедлении распространения вируса с помощью более широкого ношения масок, большего количества тестов и других мер общественного здравоохранения.

Он также подписал 10 указов, направленных на смягчение кризиса общественного здравоохранения.

Так, 21 января Байден издал указ, который обяжет людей, прибывающих в США на самолете, проходить карантин.

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