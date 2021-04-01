Байден споткнулся при посадке в самолет

Президент CША Джо Байден вновь оступился при посадке в самолет в Питтсбург

Президент CША Джо Байден вновь оступился при посадке в самолет в Питтсбург, однако на этот раз американскому лидеру удалось сохранить равновесие, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

На видео, опубликованном в аккаунте издания Hill в сети микроблогов Twitter, видно, как Байден в дождливую погоду осторожно поднимается по трапу. Примерно на полпути американский президент, в руках которого находились огромный зонт и дорожная сумка, все же споткнулся. Однако на сей раз он смог устоять на ногах, после чего благополучно преодолел остаток пути и скрылся в самолете.