Байден совершил первый за время правления визит в Африку - в Республику Ангола

Американский президент Джо Байден прибыл с первым за время своего правления визитом в Африку - в Республику Ангола.

Американский президент Джо Байден прибыл с первым за время своего правления визитом в Африку - в Республику Ангола.

Как передает Report со ссылкой на агентство Angop, в международном аэропорту 4 февраля его встретил глава МИД республики Тете Антониу.

По словам директора по делам стран Африки в Совете национальной безопасности Белого дома Фрэнсис Браун, Вашингтон рассматривает Анголу в качестве стратегического партнера и регионального лидера.

Согласно информации, в рамках визита в Луанду Байден проведет переговоры с президентом Жоау Лоуренсу для обсуждения партнерства республики с G7 и строительства 800-километровой железной дороги, связывающей Анголу с ДР Конго и Замбией с перспективой выхода в Танзанию к побережью Индийского океана. Ожидается, что американский лидер также изложит перспективы политики США в Африке.

Напомним, что американцы долгое время не признавали правительство Анголы после получения независимости в 1975 году вместе с ЮАР, где в то время проводилась политика апартеида. Дипломатические отношения между Анголой и США были установлены лишь в 1993 году. В контексте этого данный визит Байдена можно считать историческим.

Ныне Ангола с населением около 38 млн человек и вторым по величине в Африке объемом экспорта нефти - одно из государств континента с наиболее благоприятными перспективами развития, учитывая обилие природных богатств: алмазов, меди, железной руды, урана. До сих пор ведущими партнерами страны были Китай и Индия, но в последнее время ее экономические, политические и военные связи с США быстро развиваются.