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Байден сообщил премьеру Папуа-Новой Гвинеи об отмене визита из-за угрозы дефолта США

Байден сообщил премьеру Папуа-Новой Гвинеи об отмене визита из-за угрозы дефолта США Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Папуа-Новой Гвинеи Джеймсом Марапе сообщил, что не сможет посетить страну для участия в форуме лидеров государств-членов Форума тихоокеанских островов, поскольку вынужден возвращать
Другие страны
18 мая 2023 г. 15:28
Байден сообщил премьеру Папуа-Новой Гвинеи об отмене визита из-за угрозы дефолта США

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Папуа-Новой Гвинеи Джеймсом Марапе сообщил, что не сможет посетить страну для участия в форуме лидеров государств-членов Форума тихоокеанских островов, поскольку вынужден возвращаться в Вашингтон для предотвращения дефолта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг проинформировала пресс-служба Белого дома.

"Президент Байден, позвонив с борта самолета американского лидера, лично сообщил, что не сможет поехать в Папуа-Новую Гвинею для встречи с премьер-министром Марапе и другими лидерами Форума тихоокеанских островов в связи с необходимостью вернуться в Вашингтон для встречи с руководством Конгресса, чтобы убедиться, что Конгресс примет меры для предотвращения дефолта к установленному сроку", - говорится в сообщении.

Вместо Байдена в Порт-Морсби отправится госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Версия на английском языке Biden tells Papua New Guinea PM he canceled visit due to threat of US default

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