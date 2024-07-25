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Байден сообщил о своем решении передать эстафету новому поколению

Байден сообщил о своем решении передать эстафету новому поколению Президент США Джо Байден в обращении к населению страны объяснит выход из предвыборной гонки решением передать эстафету молодому поколению политиков.
Другие страны
25 июля 2024 г. 03:52
Байден сообщил о своем решении передать эстафету новому поколению

Президент США Джо Байден в обращении к населению страны объяснит выход из предвыборной гонки решением передать эстафету молодому поколению политиков.

Как сообщает Report, выдержки из речи американского лидера приводят в среду журналисты пресс-пула Белого дома.

"Я решил, что лучше всего будет передать эстафету молодому поколению. Это лучший способ объединить нашу страну", - говорится в выдержках обращения Байдена, с которым он, как ожидается, вскоре выступит.

Байден также намерен в оставшиеся до завершения его полномочий на посту президента США месяцы уделять основное внимание вопросам, касающимся экономики и защиты прав.

"В течение следующих шести месяцев я буду сосредоточен на выполнении работы на посту президента. Это означает, что я продолжу обеспечивать снижение цен для семей трудящихся и рост экономики. Я продолжу защищать наши личные свободы и гражданские права - от права голосовать до права выбирать", - говорится в выдержках из обращения.

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