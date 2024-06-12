Байден сообщил о сохранении высокого уровня цен в США

Уровень инфляции в США остается достаточно высоким.

Уровень инфляции в США остается достаточно высоким.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении президента США Джо Байдена.

"Цены все еще слишком высоки, но сегодняшний отчет свидетельствует о долгожданном прогрессе в деле снижения инфляции, которая в мае была нулевой в месячном исчислении и снизилась почти на две трети по сравнению со своим пиком", - отметил глава государства.

По его словам, "базовая инфляция находится на самом низком уровне с апреля 2021 года".

"Заработная плата растет быстрее, чем цены, а уровень безработицы остается на уровне 4% или ниже в течение самого длительного периода за последние 50 лет...Тем не менее многие семьи чувствуют себя стесненными из-за слишком высоких потребительских цен", - отметил президент.

Как сообщили в Министерстве труда США, потребительские цены в стране выросли по итогам мая на 3,3% в годовом исчислении.