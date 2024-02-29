Байден сообщил о результатах своего медицинского обследования

Результаты медицинского обследования президента США Джо Байдена ничем не отличаются от предыдущих.
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"Результаты обследования ничем не отличаются от прошлогодних", — подчеркнул американский лидер в ходе встречи с журналистами в Белом доме.
Позже в администрации президента США заявили, что глава государства не нуждается в оценке умственных способностей.
В 2023 году терапевт Байдена предоставил отчет о его состоянии. В документе отмечалось, что действующий американский лидер здоров и способен без проблем выполнять возложенные на него обязанности.