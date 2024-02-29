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Байден сообщил о результатах своего медицинского обследования

Байден сообщил о результатах своего медицинского обследования Результаты медицинского обследования президента США Джо Байдена ничем не отличаются от предыдущих.
Другие страны
29 февраля 2024 г. 01:44
Байден сообщил о результатах своего медицинского обследования

Результаты медицинского обследования президента США Джо Байдена ничем не отличаются от предыдущих.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Результаты обследования ничем не отличаются от прошлогодних", — подчеркнул американский лидер в ходе встречи с журналистами в Белом доме.

Позже в администрации президента США заявили, что глава государства не нуждается в оценке умственных способностей.

В 2023 году терапевт Байдена предоставил отчет о его состоянии. В документе отмечалось, что действующий американский лидер здоров и способен без проблем выполнять возложенные на него обязанности.

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