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Байден сообщил, что в США ограничат распространение секретной информации

Байден сообщил, что в США ограничат распространение секретной информации Президент США Джо Байден заявил, что правительство страны ограничит масштабы доступа американских госслужащих к секретной информации в свете нынешней утечки документов Пентагона.
Другие страны
14 апреля 2023 г. 22:32
Байден сообщил, что в США ограничат распространение секретной информации

Президент США Джо Байден заявил, что правительство страны ограничит масштабы доступа американских госслужащих к секретной информации в свете нынешней утечки документов Пентагона.

Как сообщает Report, слова американского лидера передает пресс-служба Белого дома.

Он уточнил, что поручил военному и разведывательному сообществу Соединенных Штатов "сделать шаги, чтобы укрепить безопасность "чувствительной" информации и ограничить ее распространение".

"Наша команда, отвечающая за национальную безопасность, тесно координирует действия с партнерами и союзниками", — добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Bayden: “ABŞ məxfi məlumatların yayılmasını məhdudlaşdıracaq”

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