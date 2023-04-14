Байден сообщил, что в США ограничат распространение секретной информации

Президент США Джо Байден заявил, что правительство страны ограничит масштабы доступа американских госслужащих к секретной информации в свете нынешней утечки документов Пентагона.

Президент США Джо Байден заявил, что правительство страны ограничит масштабы доступа американских госслужащих к секретной информации в свете нынешней утечки документов Пентагона.

Как сообщает Report , слова американского лидера передает пресс-служба Белого дома.

Он уточнил, что поручил военному и разведывательному сообществу Соединенных Штатов "сделать шаги, чтобы укрепить безопасность "чувствительной" информации и ограничить ее распространение".

"Наша команда, отвечающая за национальную безопасность, тесно координирует действия с партнерами и союзниками", — добавил он.