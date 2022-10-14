Байден сообщил, что США добились прогресса в борьбе с инфляцией

Борьба с инфляцией в США достигла прогресса по итогам сентября, подписанный в августе закон в этой сфере способствует сокращению страховых взносов и снижению цен на лекарства для пожилых.

Борьба с инфляцией в США достигла прогресса по итогам сентября, подписанный в августе закон в этой сфере способствует сокращению страховых взносов и снижению цен на лекарства для пожилых.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявил американский президент Джо Байден, заявление которого распространил Белый дом.

"Сегодняшний отчет демонстрирует определенный прогресс в борьбе с ростом цен, однако нам предстоит еще много работы (в этом направлении)", - заявил он. "Но даже несмотря на данный прогресс, цены все еще слишком высоки. Борьба с глобальной инфляцией, от которой страдают страны по всему миру и работающие семьи в нашей стране, является моим главным приоритетом", - добавил он.

В заявлении уточняется, что закон о снижении инфляции в США, подписанный президентом в августе, "способствует сокращению страховых взносов на медицинское обслуживание для 13 млн человек, снижению цен на рецептурные лекарства для пожилых людей и покроет часть их расходов на приобретение рецептурных препаратов на сумму до 2 тыс долларов США в год". Данная мера также уменьшит расходы семей на электроэнергию в ближайшие месяцы.

Байден добавил, что республиканцы хотят отменить этот закон. "На данный момент это совершенно неверное решение. Если республиканцы возглавят Конгресс, то повседневные расходы (американских) семей будут только расти, а не снижаться", - заявил он.

Отметим, что промежуточные выборы в Конгресс США пройдут в ноябре. На них будут избираться все 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора. Сейчас в нижней палате Конгресса большинство кресел занимают демократы, а в Сенате установился паритет: каждой из двух партий принадлежит по 50 мест.

Как свидетельствуют опубликованные в четверг данные Министерства труда США, потребительские цены в стране выросли по итогам сентября на 8,2% в годовом выражении, месяцем ранее данный показатель составил 8,3%.