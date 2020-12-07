Байден сохранит лишь ближневосточное урегулирование из внешней политики Трампа

Развитие этой инициативы может способствовать налаживанию отношений администрации демократа с премьер-министром Израиля и лидерами стран Персидского залива

Расширение "Авраамовых соглашений" между Израилем и арабскими государствами и урегулирование палестино-израильского конфликта являются единственными внешнеполитическими инициативами действующего главы Белого дома Дональда Трампа, которые намерен сохранить Джозеф Байден, победивший на президентских выборах в США. Как пердает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в команде демократа.

"Вероятно, это единственная внешнеполитическая инициатива Трампа, о которой Байден высказывался в позитивном ключе", - приводит Axios слова одного из советников Байдена.

По данным портала, развитие инициативы Трампа по нормализации отношений Израиля с арабскими странами может способствовать налаживанию отношений администрации Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и лидерами стран Персидского залива. В сообщении отмечается, что заключение дополнительных соглашений о нормализации, вероятно, будет использовано, чтобы побудить власти еврейского государства придерживаться принципа "два государства для двух народов" в вопросе отношений с Палестиной. При этом, по сведениям источников портала, команда Байдена не считает, что на данный момент созрели условия, необходимые для полномасштабного урегулирования противоречий между Израилем и Палестиной, речь идет в первую очередь о сохранении перспективы такой нормализации.

Кроме того, утверждают, что нормализовать отношения с Израилем при демократической администрации, возможно, захочет Саудовская Аравия. По их информации, Эр-Рияд может таким образом попытаться улучшить отношения с командой Байдена и избежать потенциальных конфликтов по вопросу о правах человека в королевстве.