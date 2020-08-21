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Байден согласился стать кандидатом в президенты США

Байден согласился стать кандидатом в президенты США Джозеф Байден согласен баллотироваться на пост президента США в качестве кандидата от демократов.
Другие страны
21 августа 2020 г. 07:23
Байден согласился стать кандидатом в президенты США
Джозеф Байден

Джозеф Байден согласен баллотироваться на пост президента США в качестве кандидата от демократов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на партийном съезде, который проходит в виртуальном формате в Милуоки (штат Висконсин).

По словам Байдена, в США сейчас по вине действующего американского лидера Дональда Трампа "слишком много злобы, слишком много страха, слишком много разногласий". "Даю слово: если вы доверите мне пост президента, я буду полагаться на лучшее во всех нас, не на худшее", - сказал политик.

"С большой гордостью и со смирением принимаю предложение баллотироваться в президенты США", - подчеркнул Байден. Он заверил, что в случае победы будет "упорно трудиться" и в интересах тех, кто не голосовал за него.

Демократическая партия США утвердила во вторник Байдена своим кандидатом в президенты. Он получил большинство голосов делегатов.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от республиканцев будет Трамп.

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