Байден собрался закупить по сотне миллионов доз вакцин

Президент США Джо Байден собрался закупить по сотне миллионов доз вакцин от коронавируса у компаний Pfizer и Moderna

Президент США Джо Байден собрался закупить по сотне миллионов доз вакцин от коронавируса у компаний Pfizer и Moderna.

Как передает Report, об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника новой администрации.

По его словам, закупка вакцин позволит обеспечить вакцинацию почти для всех американцев к концу лета этого года. Отмечается, что на данный момент компании уже поставили около 400 миллионов доз своих препаратов.

Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) изменил рекомендации относительно вакцинации, разрешив пациентам смешивать различные вакцины от коронавируса. Согласно новым рекомендациям, пациенты смогут поменять один одобренный в США препарат от COVID-19 на другой между двумя дозами в «исключительных ситуациях».