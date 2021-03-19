Байден снова назвал Камалу Харрис президентом США

Президент США Джозеф Байден во время публичного выступления назвал главой государства вице-президента Камалу Харрис

Президент США Джозеф Байден во время публичного выступления назвал главой государства вице-президента Камалу Харрис.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News .

"Когда президент Харрис и я…", - сказал глава Белого дома, рассказывая об успехах кампании по вакцинации. Подобные оговорки Байден допускал и ранее, отмечает телеканал.

В сентябре, еще до победы на выборах сама Харрис, озвучивая планы будущей администрации президента США в случае победы Байдена, оговорилась, назвав ее "администрацией Харрис".