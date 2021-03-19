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Байден снова назвал Камалу Харрис президентом США

Байден снова назвал Камалу Харрис президентом США Президент США Джозеф Байден во время публичного выступления назвал главой государства вице-президента Камалу Харрис
Другие страны
19 марта 2021 г. 03:06
Байден снова назвал Камалу Харрис президентом США
Джозеф Байден

Президент США Джозеф Байден во время публичного выступления назвал главой государства вице-президента Камалу Харрис.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News.

"Когда президент Харрис и я…", - сказал глава Белого дома, рассказывая об успехах кампании по вакцинации. Подобные оговорки Байден допускал и ранее, отмечает телеканал.

В сентябре, еще до победы на выборах сама Харрис, озвучивая планы будущей администрации президента США в случае победы Байдена, оговорилась, назвав ее "администрацией Харрис".

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Версия на азербайджанском языке Cozef Bayden yenə Kamala Harrisi ABŞ prezidenti adlandırdı

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