Байден: Ситуация на Ближнем Востоке может перерасти в региональную войну

Происходящее на Ближнем Востоке может легко перерасти в региональную войну, тем не менее прекращение огня в секторе Газа все еще возможно.

Происходящее на Ближнем Востоке может легко перерасти в региональную войну, тем не менее прекращение огня в секторе Газа все еще возможно.

Как передает Report , об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телекомпании CBS.

Отвечая на вопрос, считает ли он возможным прекращение огня в Газе до того, как покинет свой пост в январе 2025 года, глава государства ответил: "Да. Это все еще возможно".

Он отметил, что подготовленный им план по прекращению огня, который одобрили Группа семи, Совбез ООН и другие, все еще жизнеспособен.

"И я работаю буквально каждый день - и вся моя команда - над тем, чтобы не допустить перерастания ситуации в региональную войну. Но это легко может произойти", - заключил Байден.