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Байден: Отсутствие Си Цзиньпина не повлияло на саммит G20 в Индии

Байден: Отсутствие Си Цзиньпина не повлияло на саммит G20 в Индии Отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина на саммите стран Группы двадцати (G20) в Нью-Дели не повлияло на встречу, она проходит хорошо.
Другие страны
9 сентября 2023 г. 18:09
Байден: Отсутствие Си Цзиньпина не повлияло на саммит G20 в Индии

Отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина на саммите стран Группы двадцати (G20) в Нью-Дели не повлияло на встречу, она проходит хорошо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Нью-Дели.

Его спросили, повлияло ли отсутствие китайского лидера на ход саммита. "Было бы хорошо, если бы он был здесь, но нет, саммит проходит хорошо", - ответил Байден.

Ранее Белый дом сообщил, что американский лидер разочарован тем, что председатель КНР не посетит саммит G20, и в связи с этим не сможет провести с ним переговоры.

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