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Байден: Швеция скоро вступит в НАТО

Байден: Швеция скоро вступит в НАТО Президент США Джозеф Байден анонсировал скорое вступление Швеции в Североатлантический альянс.
Другие страны
2 июня 2023 г. 07:54
Байден: Швеция скоро вступит в НАТО

Президент США Джозеф Байден анонсировал скорое вступление Швеции в Североатлантический альянс.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

Во время выступления в Колорадо-Спрингс американский лидер заявил, что, несмотря на попытку президента России Владимира Путина разорвать альянс своим нападением на Украину, НАТО становится сильнее. Альянс, в частности, укрепляется вступлением Финляндии, а вскоре и Швеции.

"Это произойдет, я обещаю вам", — сказал Байден.

Отметим, что Венгрия и Турция не ратифицируют запрос Швеции о вступлении в НАТО. Анкара обвиняет Стокгольм в поддержке терроризма.

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Версия на азербайджанском языке Bayden: “İsveç tezliklə NATO-ya üzv olacaq”

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