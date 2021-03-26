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Байден сделал предложение Путину и Си Цзиньпину

Байден сделал предложение Путину и Си Цзиньпину Американский лидер Джо Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату
Другие страны
26 марта 2021 г. 23:09
Байден сделал предложение Путину и Си Цзиньпину
Джо Байден

Американский лидер Джо Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на официальных лиц.

Согласно сведениям агентства, речь идет о первых переговорах по климату международного уровня, организованных администрацией Байдена.

США намерены 22-23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Американские власти заявляли, что мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.

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