Байден сделал предложение Путину и Си Цзиньпину

Американский лидер Джо Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату

Американский лидер Джо Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на официальных лиц.

Согласно сведениям агентства, речь идет о первых переговорах по климату международного уровня, организованных администрацией Байдена.

США намерены 22-23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Американские власти заявляли, что мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.