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Байден сдал отрицательные тесты на COVID-19 после болезни

Байден сдал отрицательные тесты на COVID-19 после болезни Президент США Джо Байден, ранее в июле заболевший COVID-19, сдал уже два отрицательных теста на коронавирус, ему разрешено перестать соблюдать меры изоляции.
Другие страны
27 июля 2022 г. 20:27
Байден сдал отрицательные тесты на COVID-19 после болезни

Президент США Джо Байден, ранее в июле заболевший COVID-19, сдал уже два отрицательных теста на коронавирус, ему разрешено перестать соблюдать меры изоляции.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил его лечащий врач Кевин О'Коннор.

"Вчера вечером и затем сегодня утром его тесты на коронавирус показали отрицательный результат", - говорится в сообщении его врача, распространенном в среду Белым домом.

"Президент не будет продолжать соблюдать строгие меры по изоляции", - указано в нем.

Однако О'Коннор отметил, что Байден "будет носить плотно прилегающую маску на протяжении 10 дней при контактах с другими людьми".

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