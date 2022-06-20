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Байден считает весьма вероятным вступление Украины в ЕС

Байден считает весьма вероятным вступление Украины в ЕС Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что считает весьма вероятным вступление Украины в Евросоюз (ЕС).
Другие страны
20 июня 2022 г. 20:58
Байден считает весьма вероятным вступление Украины в ЕС

Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что считает весьма вероятным вступление Украины в Евросоюз (ЕС).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, аудиозапись беседы распространил пресс-пул Белого дома.

Главу государства спросили, уверен ли он, что Украина вступит в Евросоюз. "Я думаю, что это вероятно, весьма вероятно произойдет", - ответил президент.

Американского лидера также спросили, планирует ли он посетить Украину. "Зависит от обстоятельств", - сказал он. Отвечая на вопрос, от каких именно, президент подчеркнул: "От множества обстоятельств, касающихся того, создаст ли это дополнительные трудности для Украины, отвлечет ли это от происходящего. Но я встречался с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, я разговариваю с ним по три-четыре раза в неделю".

Байден напомнил, что в ближайшее время посетит Германию, Израиль, Испанию и Саудовскую Аравию, после чего, "вероятно, сразу вернется домой".

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