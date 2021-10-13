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Байден считает плодотворной встречу G20 по Афганистану

Байден считает плодотворной встречу G20 по Афганистану Президент США Джо Байден считает, что виртуальная встреча G20 по Афганистану была плодотворной.
Другие страны
13 октября 2021 г. 00:24
Байден считает плодотворной встречу G20 по Афганистану
Джо Байден

Президент США Джо Байден считает, что виртуальная встреча G20 по Афганистану была плодотворной.

Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Конечно, такие дискуссии были плодотворными. Президент видит их в качестве возможности обсудить совместные усилия в сфере контртерроризма, включая борьбу с угрозами со стороны "Исламского государства в Хорасане" и обеспечение безопасного выезда из страны наших афганских партнеров", - сказала она.

"Что касается того, кто участвовал, а кто нет, то я переадресую вас к организаторам", - ответила она на вопрос, как в Белом доме оценивают тот факт, что во встрече не принимали участие лидеры России и Китая.

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