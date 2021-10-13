Байден считает плодотворной встречу G20 по Афганистану

Президент США Джо Байден считает, что виртуальная встреча G20 по Афганистану была плодотворной.
Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Конечно, такие дискуссии были плодотворными. Президент видит их в качестве возможности обсудить совместные усилия в сфере контртерроризма, включая борьбу с угрозами со стороны "Исламского государства в Хорасане" и обеспечение безопасного выезда из страны наших афганских партнеров", - сказала она.
"Что касается того, кто участвовал, а кто нет, то я переадресую вас к организаторам", - ответила она на вопрос, как в Белом доме оценивают тот факт, что во встрече не принимали участие лидеры России и Китая.