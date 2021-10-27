Байден считает нужным встретиться с Си Цзиньпином

Президент США Джозеф Байден уверен в необходимости проведения встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, поскольку дипломатические контакты имеют особое значение в свете конкуренции между Вашингтоном и Пекином.

Президент США Джозеф Байден уверен в необходимости проведения встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, поскольку дипломатические контакты имеют особое значение в свете конкуренции между Вашингтоном и Пекином.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что Байден "считает важным, чтобы была возможность для личных контактов с Си Цзиньпином". "А если это невозможно сделать лично из-за ограничений, касающихся поездок Си Цзиньпина, то лучше всего будет провести виртуальную встречу", - отметил Салливан на брифинге в Белом доме.

"Мы намерены сделать это, поскольку в период активного соперничества между США и Китаем интенсивное дипломатическое взаимодействие на самом высоком уровне, на уровне лидеров, играет жизненно важную роль для эффективного управления данными отношениями", - добавил он.