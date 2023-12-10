Байден считает, что возможная победа Трампа на выборах несет множество угроз

Возможная победа бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в следующем году несет с собой множество угроз для Соединенных Штатов.

Возможная победа бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в следующем году несет с собой множество угроз для Соединенных Штатов.

Как передает Report , такое мнение высказал в субботу нынешний глава государства демократ Джо Байден на встрече в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), посвященной сбору средств для его предвыборной кампании.

Он говорил о достижениях своей администрации, а в середине своего выступления перешел к критике республиканца. "Мы знаем, что весь этот прогресс будет поставлен на карту на следующих выборах", - приводит пресс-пул Белого дома слова Байдена.

"Дональд Трамп представляет множество угроз для этой страны. От права выбора до гражданских прав, избирательных прав и положения Америки в мире", - считает Байден.

По версии Байдена, "самая большая угроза, которую представляет Трамп, - это угроза американской демократии". "Если мы ее потеряем, мы потеряем все", - добавил он.