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Байден считает, что возможная победа Трампа на выборах несет множество угроз

Байден считает, что возможная победа Трампа на выборах несет множество угроз Возможная победа бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в следующем году несет с собой множество угроз для Соединенных Штатов.
Другие страны
10 декабря 2023 г. 08:57
Байден считает, что возможная победа Трампа на выборах несет множество угроз

Возможная победа бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в следующем году несет с собой множество угроз для Соединенных Штатов.

Как передает Report, такое мнение высказал в субботу нынешний глава государства демократ Джо Байден на встрече в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), посвященной сбору средств для его предвыборной кампании.

Он говорил о достижениях своей администрации, а в середине своего выступления перешел к критике республиканца. "Мы знаем, что весь этот прогресс будет поставлен на карту на следующих выборах", - приводит пресс-пул Белого дома слова Байдена.

"Дональд Трамп представляет множество угроз для этой страны. От права выбора до гражданских прав, избирательных прав и положения Америки в мире", - считает Байден.

По версии Байдена, "самая большая угроза, которую представляет Трамп, - это угроза американской демократии". "Если мы ее потеряем, мы потеряем все", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Trampı kəskin tənqid edib

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