Байден считает, что возможная победа Трампа на выборах несет множество угроз

Возможная победа бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в следующем году несет с собой множество угроз для Соединенных Штатов.
Как передает
Он говорил о достижениях своей администрации, а в середине своего выступления перешел к критике республиканца. "Мы знаем, что весь этот прогресс будет поставлен на карту на следующих выборах", - приводит пресс-пул Белого дома слова Байдена.
"Дональд Трамп представляет множество угроз для этой страны. От права выбора до гражданских прав, избирательных прав и положения Америки в мире", - считает Байден.
По версии Байдена, "самая большая угроза, которую представляет Трамп, - это угроза американской демократии". "Если мы ее потеряем, мы потеряем все", - добавил он.