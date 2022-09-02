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Байден считает, что Трамп и его сторонники воплощают угрожающий основам США экстремизм

Байден считает, что Трамп и его сторонники воплощают угрожающий основам США экстремизм Бывший президент США республиканец Дональд Трамп и его сторонники являются воплощением экстремизма, угрожающего самим основами американской политической системы.
Другие страны
2 сентября 2022 г. 05:16
Байден считает, что Трамп и его сторонники воплощают угрожающий основам США экстремизм

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп и его сторонники являются воплощением экстремизма, угрожающего самим основами американской политической системы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг президент США Джо Байден, выступая в Филадельфии с речью, посвященной демократическим ценностям и противодействию политике республиканцев.

"Дональд Трамп и республиканцы, поддерживающие лозунг MAGA, являются воплощением экстремизма, который угрожает самим основам нашей республики", - утверждал он. "Равенство и демократия находятся под угрозой. И мы сделаем самим себе только хуже, если будем притворяться, что это не так", - добавил глава Белого дома. MAGA (Make America Great Again, в переводе на русский - "Сделаем Америку вновь великой") - главный политический лозунг республиканца Трампа в его избирательной кампании 2016 года, прочно закрепившийся в политическом лексиконе Соединенных Штатов.

Кроме того, американский лидер отметил, что Соединенные Штаты сейчас переживают переломный момент, который определит то, какой страной они станут в будущем.

"Я считаю, что Америка находится в переломном моменте, это один из тех моментов, когда определяется, каким все будет в будущем", - сказал он.

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