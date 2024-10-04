О нас

Байден считает, что полномасштабной войны на Ближнем Востоке можно избежать

Байден считает, что полномасштабной войны на Ближнем Востоке можно избежать Полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке можно предотвратить.
Другие страны
4 октября 2024 г. 06:09
Байден считает, что полномасштабной войны на Ближнем Востоке можно избежать

Полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке можно предотвратить.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Джо Байден в беседе с журналистами.

"Я не считаю, что начнется полномасштабная война. Я думаю, мы можем ее избежать. Но для этого нужно сделать еще очень многое", - сказал Байден.

На вопрос о том, насколько он уверен в том, что крупный конфликт удастся предотвратить, Байден ответил журналисту встречным вопросом о том, насколько тот уверен, что не пойдет дождь.

Американский лидер при этом не дал прямого ответа на вопрос о том, направят ли США войска для помощи Израилю. "Мы уже помогли Израилю. Мы будем оберегать Израиль", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

США потратят $1,2 млрд на пополнение арсеналов после атак Ирана
США потратят $1,2 млрд на пополнение арсеналов после атак Ирана
4 октября 2024 г. 07:13
Минздрав Ливана сообщил о гибели 37 человек за сутки из-за авиаударов
Минздрав Ливана сообщил о гибели 37 человек за сутки из-за авиаударов
4 октября 2024 г. 06:46
В ЛАГ приравняли вторжение в Ливан к посягательству на арабскую нацбезопасность
В ЛАГ приравняли вторжение в Ливан к посягательству на арабскую нацбезопасность
4 октября 2024 г. 06:28
WSJ: Маск тайно жертвовал республиканцам десятки миллионов долларов
WSJ: Маск тайно жертвовал республиканцам десятки миллионов долларов
4 октября 2024 г. 05:23
ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы ячейки ХАМАС в Тулькарме
ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы ячейки ХАМАС в Тулькарме
4 октября 2024 г. 04:14
Госдеп поддержал проведение Израилем ограниченных операций против Хезболлах
Госдеп поддержал проведение Израилем ограниченных операций против "Хезболлах"
4 октября 2024 г. 03:06
Трамп обвинил Белый дом в неспособности помочь пострадавшим от урагана Хелен
Трамп обвинил Белый дом в неспособности помочь пострадавшим от урагана "Хелен"
4 октября 2024 г. 02:17
Ким Чен Ын пригрозил ядерным оружием, если противник применит силу
Ким Чен Ын пригрозил ядерным оружием, если противник применит силу
4 октября 2024 г. 01:56
Совбез ООН поддержал Гутерриша после объявления его персоной нон грата Израилем
Совбез ООН поддержал Гутерриша после объявления его персоной нон грата Израилем
4 октября 2024 г. 01:32
ЦАХАЛ призвал жителей нескольких зданий в пригороде Бейрута эвакуироваться
ЦАХАЛ призвал жителей нескольких зданий в пригороде Бейрута эвакуироваться
4 октября 2024 г. 00:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi