Байден считает, что полномасштабной войны на Ближнем Востоке можно избежать

Полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке можно предотвратить.

Полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке можно предотвратить.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Джо Байден в беседе с журналистами.

"Я не считаю, что начнется полномасштабная война. Я думаю, мы можем ее избежать. Но для этого нужно сделать еще очень многое", - сказал Байден.

На вопрос о том, насколько он уверен в том, что крупный конфликт удастся предотвратить, Байден ответил журналисту встречным вопросом о том, насколько тот уверен, что не пойдет дождь.

Американский лидер при этом не дал прямого ответа на вопрос о том, направят ли США войска для помощи Израилю. "Мы уже помогли Израилю. Мы будем оберегать Израиль", - сказал он.