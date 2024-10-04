Байден считает, что полномасштабной войны на Ближнем Востоке можно избежать

Полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке можно предотвратить.
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"Я не считаю, что начнется полномасштабная война. Я думаю, мы можем ее избежать. Но для этого нужно сделать еще очень многое", - сказал Байден.
На вопрос о том, насколько он уверен в том, что крупный конфликт удастся предотвратить, Байден ответил журналисту встречным вопросом о том, насколько тот уверен, что не пойдет дождь.
Американский лидер при этом не дал прямого ответа на вопрос о том, направят ли США войска для помощи Израилю. "Мы уже помогли Израилю. Мы будем оберегать Израиль", - сказал он.