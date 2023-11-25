Байден: С ХАМАС можно говорить только на языке силы

"Радикальному палестинскому движению ХАМАС нельзя доверять, а говорить с ним можно исключительно на языке силы".

"Радикальному палестинскому движению ХАМАС нельзя доверять, а говорить с ним можно исключительно на языке силы".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Джо Байден.

"Я не доверяю ХАМАС ни в чем. Верю только в то, что на ХАМАС можно повлиять лишь при помощи давления", - сказал он.

Байден выступил перед журналистами с непродолжительной речью о ситуации на Ближнем Востоке в свете начала освобождения движением ХАМАС заложников, захваченных ранее в Израиле. Он пообщался с прессой на курортном островке Нантакет, расположенном у атлантического побережья штата Массачусетс. Президент отдыхает там в эти дни в кругу семьи.