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Байден: С ХАМАС можно говорить только на языке силы

Байден: С ХАМАС можно говорить только на языке силы "Радикальному палестинскому движению ХАМАС нельзя доверять, а говорить с ним можно исключительно на языке силы".
Другие страны
25 ноября 2023 г. 03:49
Байден: С ХАМАС можно говорить только на языке силы

"Радикальному палестинскому движению ХАМАС нельзя доверять, а говорить с ним можно исключительно на языке силы".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Джо Байден.

"Я не доверяю ХАМАС ни в чем. Верю только в то, что на ХАМАС можно повлиять лишь при помощи давления", - сказал он.

Байден выступил перед журналистами с непродолжительной речью о ситуации на Ближнем Востоке в свете начала освобождения движением ХАМАС заложников, захваченных ранее в Израиле. Он пообщался с прессой на курортном островке Нантакет, расположенном у атлантического побережья штата Массачусетс. Президент отдыхает там в эти дни в кругу семьи.

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