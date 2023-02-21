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Байден: россияне, которые хотят жить в мире, нам не враги

Байден: россияне, которые хотят жить в мире, нам не враги Президент США Джо Байден во время своего выступления в Варшаве обратился к россиянам, желающим мира, со словами о том, что не считает их врагами.
Другие страны
21 февраля 2023 г. 22:31
Байден: россияне, которые хотят жить в мире, нам не враги

Президент США Джо Байден во время своего выступления в Варшаве обратился к россиянам, желающим мира, со словами о том, что не считает их врагами.

Как сообщает Report, американский лидер подчеркнул, что США, Запад или страны Европы не хотят контролировать Россию, не хотят ее уничтожить.

"Миллионы россиян, которые хотят жить в мире, нам не враги. Это выбор Путина. Каждый новый день войны — это выбор Путина, а не ваш. Он может закончить ее одним словом", — заявил Джо Байден.

Президент США пообещал в скором времени ввести новые санкции и призвать к ответственности всех виновных в преступлениях в Украине. "Российские военные и наемники совершили военные преступления, насиловали женщин, бомбили жилые дома, крали украинских детей. Никто не должен отворачивать глаза от этих преступлений", — подчеркнул он.

Байден заявил, что Запад не прекратит поддерживать Украину. Он высказался о том, что любовь украинцев к своей стране победит.

Американский лидер также упомянул в своем выступлении жителей Беларуси и Молдовы: "Храбрые жители Беларуси прямо сейчас сопротивляются диктатуре, Молдова хочет в Европу и не хочет попасть под влияние РФ".

Свое выступление Байден закончил словами о важности свободы: "Нет более высокого стремления, чем свобода. Америка знает это — и вы это знаете. Всё, что мы делаем сейчас, мы делаем для того, чтобы это знали наши дети и внуки. Мы на стороне света, а не тьмы. Освобождения, а не угнетения. Свободы, а не рабства".

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Версия на азербайджанском языке Bayden: “Sülh istəyən rusiyalılar bizim düşmənimiz deyil”

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