Байден: Россия никогда не видела санкций, подобных тем, которые готовятся США

Президент США Джозеф Байден заявил, что его российский коллега Владимир Путин сейчас находится перед "суровым выбором" - эскалация вокруг Украины либо дипломатическое решение ситуации.

Президент США Джозеф Байден заявил, что его российский коллега Владимир Путин сейчас находится перед "суровым выбором" - эскалация вокруг Украины либо дипломатическое решение ситуации.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Путин стоит перед суровым выбором - деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия", - сказал Байден на пресс-конференции.

Представитель Белого дома заявил, что в случае ухудшения ситуации вокруг Украины Россия не сможет проводить долларовые операции. Байден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг Украины. «Если они продолжат вторгаться в Украину, это будет катастрофой для России", - заявил Байден на пресс-конференции, посвященной первой годовщине его президентства. По мнению Белого дома, если они (русские) сделают это, им придется заплатить высокую цену в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

"Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые готовятся Соединенными Штатами", - отметил Байден.