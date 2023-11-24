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Байден считает только началом реализацию договоренностей с ХАМАС

Байден считает только началом реализацию договоренностей с ХАМАС Реализация договоренностей с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников идет хорошо, но это только начало процесса.
Другие страны
24 ноября 2023 г. 23:57
Байден считает только началом реализацию договоренностей с ХАМАС

Реализация договоренностей с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников идет хорошо, но это только начало процесса.

Как передает Report, об этом заявил президент США Джо Байден.

"Сегодня утром я со своей командой приступил к работе, начались первые трудные дни реализации этой сделки. Это только начало, но пока все идет хорошо", - сказал американский лидер, выступая перед журналистами с непродолжительной речью о ситуации на Ближнем Востоке в свете начала освобождения движением ХАМАС заложников, захваченных ранее в Израиле.

Байден пообщался с прессой на курортном островке Нантакет у побережья штата Массачусетс в Атлантическом океане, на котором отдыхает в эти дни в кругу семьи.

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