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Байден: развязывая войну Путин думал, что расколет НАТО

Байден: развязывая войну Путин думал, что расколет НАТО Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин, намеревался "расколоть Европу и НАТО".
Другие страны
5 апреля 2023 г. 07:31
Байден: развязывая войну Путин думал, что расколет НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин, намеревался "расколоть Европу и НАТО".

Как передает Report, с таким утверждением он выступил в Twitter.

"Развязывая беспощадную войну (президент РФ Владимир - ред.) Путин думал, что сможет расколоть Европу и НАТО. Он был не прав. Усиленные нашим новым союзником Финляндией, мы будем продолжать поддерживать трансатлантическую безопасность, защищать каждый дюйм территории НАТО и решать любые вызовы, с которыми мы сталкиваемся", - указал американский лидер.

Он приветствовал вступление Финляндии в альянс, подчеркнув что это сделает НАТО "сильнее, чем когда-либо".

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Версия на азербайджанском языке Bayden: “Putin müharibəyə başlayanda NATO-nu parçalayacağını düşünürdü”

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