Байден: развязывая войну Путин думал, что расколет НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин, намеревался "расколоть Европу и НАТО".

Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин, намеревался "расколоть Европу и НАТО".

Как передает Report , с таким утверждением он выступил в Twitter.

"Развязывая беспощадную войну (президент РФ Владимир - ред.) Путин думал, что сможет расколоть Европу и НАТО. Он был не прав. Усиленные нашим новым союзником Финляндией, мы будем продолжать поддерживать трансатлантическую безопасность, защищать каждый дюйм территории НАТО и решать любые вызовы, с которыми мы сталкиваемся", - указал американский лидер.

Он приветствовал вступление Финляндии в альянс, подчеркнув что это сделает НАТО "сильнее, чем когда-либо".