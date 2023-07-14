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Байден разрешил задействовать до З тыс. американских резервистов в Европе

Байден разрешил задействовать до З тыс. американских резервистов в Европе Президент США Джо Байден разрешил Пентагону направить до 3 тысяч армейских резервистов в Европу.
Другие страны
14 июля 2023 г. 04:21
Байден разрешил задействовать до З тыс. американских резервистов в Европе

Президент США Джо Байден разрешил Пентагону направить до 3 тысяч армейских резервистов в Европу.

Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на руководителя оперативного управления американского объединенного комитета начальников штабов генерала-лейтенанта Дугласа Симса.

По его словам, это решение позволит министерству усилить поддержку союзников и сохранить расширенное американское присутствие за рубежом.

Когда именно Пентагон намерен задействовать эти резервные силы, и намерен ли вообще, неизвестно, отмечает газета.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Avropada 3 minə qədər ehtiyatda olan hərbçidən istifadə etməyə icazə verib

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