Байден разрешил задействовать до З тыс. американских резервистов в Европе

Президент США Джо Байден разрешил Пентагону направить до 3 тысяч армейских резервистов в Европу.
Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на руководителя оперативного управления американского объединенного комитета начальников штабов генерала-лейтенанта Дугласа Симса.
По его словам, это решение позволит министерству усилить поддержку союзников и сохранить расширенное американское присутствие за рубежом.
Когда именно Пентагон намерен задействовать эти резервные силы, и намерен ли вообще, неизвестно, отмечает газета.