Байден разрешил трансгендерам служить в армии

Президент США Джо Байден отменил введенный его предшественником Дональдом Трампом запрет на службу трансгендеров в ВС США.

Президент США Джо Байден отменил введенный его предшественником Дональдом Трампом запрет на службу трансгендеров в ВС США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Белый дом в понедельник.

"Президент Байден подписал сегодня исполнительный указ, определяющий политику, в соответствии с которой любой американец, который годен к службе в ВС США, может иметь возможность для этого", - сообщила пресс-служба Белого дома. В сообщении отмечается, что президент Байден "считает, что половая принадлежность не должна являться препятствием для военной службы и что сила Америки заключается в ее многообразии".