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Байден разрешил трансгендерам служить в армии

Байден разрешил трансгендерам служить в армии Президент США Джо Байден отменил введенный его предшественником Дональдом Трампом запрет на службу трансгендеров в ВС США.
Другие страны
25 января 2021 г. 21:53
Байден разрешил трансгендерам служить в армии

Президент США Джо Байден отменил введенный его предшественником Дональдом Трампом запрет на службу трансгендеров в ВС США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Белый дом в понедельник.

"Президент Байден подписал сегодня исполнительный указ, определяющий политику, в соответствии с которой любой американец, который годен к службе в ВС США, может иметь возможность для этого", - сообщила пресс-служба Белого дома. В сообщении отмечается, что президент Байден "считает, что половая принадлежность не должна являться препятствием для военной службы и что сила Америки заключается в ее многообразии".

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