Байден разрешил иностранцам въезд в США

Президент США Джо Байден отменил еще один указ своего предшественника Дональда Трампа, запрещающий въезд в страну некоторых категорий иностранцев

Президент США Джо Байден отменил еще один указ своего предшественника Дональда Трампа, запрещающий въезд в страну некоторых категорий иностранцев.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Белого Дома.

В апреле прошлого года Трамп подписал документ, который запрещает въезд иностранцев, которые представляют риск для американского рынка труда в период пандемии COVID-19. Впоследствии экс-президент дважды продлевал указ.

Байден отменил действие документа, заявив, что он не защищает интересы США. "Это вредит Соединенным Штатам, в том числе мешает членам семей граждан США и законных постоянных жителей воссоединиться со своими семьями. Это также вредит отраслям экономики США, в которых работают специалисты со всего мира. И это вредит людям, которые получили иммиграционные визы в рамках ежегодной лотереи", — объяснил свою позицию глава государства.