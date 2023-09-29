Байден разочаровал армян США

Американский президент Джозеф Байден разочаровал армян, проживающих в США.

Американский президент Джозеф Байден разочаровал армян, проживающих в США.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал редактор издающейся в США газеты The California Courier Арут Сасунян.

"Все, в том числе я, крайне разочарованы правительством США. Байден потеряет голоса армянской общины на выборах", - отметил он.

А.Сасунян посчитал, что Вашингтон должен был выделить армянам крупную помощь.

"Мы устали слышать от всех хорошие слова. Я всю жизнь поддерживал Байдена, но теперь вся армянская община США в нем разочарована. Я уверен, что Байден не наберет столько армянских голосов, как в прошлый раз", - добавил Сасунян.

Более того, он считает, что кандидатура соперника Байдена - Трампа еще хуже для армянских интересов.

"Таким образом, выбор стоит между плохим и худшим", - сказал редактор The California Courier.