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Байден разочаровал армян США

Байден разочаровал армян США Американский президент Джозеф Байден разочаровал армян, проживающих в США.
Другие страны
29 сентября 2023 г. 05:36
Байден разочаровал армян США

Американский президент Джозеф Байден разочаровал армян, проживающих в США.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал редактор издающейся в США газеты The California Courier Арут Сасунян.

"Все, в том числе я, крайне разочарованы правительством США. Байден потеряет голоса армянской общины на выборах", - отметил он.

А.Сасунян посчитал, что Вашингтон должен был выделить армянам крупную помощь.

"Мы устали слышать от всех хорошие слова. Я всю жизнь поддерживал Байдена, но теперь вся армянская община США в нем разочарована. Я уверен, что Байден не наберет столько армянских голосов, как в прошлый раз", - добавил Сасунян.

Более того, он считает, что кандидатура соперника Байдена - Трампа еще хуже для армянских интересов.

"Таким образом, выбор стоит между плохим и худшим", - сказал редактор The California Courier.

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