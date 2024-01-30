Байден рассматривает варианты действий в ответ на удар по войскам США в Иордании

Президент Джо Байден рассматривает возможные варианты действий в ответ на недавнее нападение на американские войска в Иордании.

Президент Джо Байден рассматривает возможные варианты действий в ответ на недавнее нападение на американские войска в Иордании.

Как передает Report, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Байден провел две встречи со своей командой национальной безопасности.

Кирби подчеркнул, что президент в настоящее время оценивает имеющиеся варианты, и подтвердил готовность Соединенных Штатов ответить в определенное ими время, как упоминалось во вчерашнем выступлении Байдена.