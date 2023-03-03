Байден рассматривает две кандидатуры на замену главы Генштаба Милли

Список кандидатов на пост главы Комитета начальников штабов ВС США сократился до двух имен.
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Срок полномочий действующего руководителя комитета Марка Милли истекает осенью текущего года, к этому времени, пишет NYT, президенту США Джо Байдену предстоит выбрать между начштаба ВВС Чарльзом К. Брауном-младшим и морским пехотинцем Дэвидом Бергером.
Браун является первым афроамериканцем, дослужившимся до своей текущей должности в вооруженных силах. По данным источников NYT, он является ведущим претендентом на пост главы Генштаба. Как пишет издание со ссылкой на коллег Брауна, он долго служил в Тихом океане, что немаловажно ввиду обострившегося противостояния с Китаем.
Дэвид Бергер, белый генерал с четырьмя звездами, участник операций в Ираке и Афганистане, известный неудачными попытками реформирования службы в армии.