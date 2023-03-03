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Байден рассматривает две кандидатуры на замену главы Генштаба Милли

Байден рассматривает две кандидатуры на замену главы Генштаба Милли Список кандидатов на пост главы Комитета начальников штабов ВС США сократился до двух имен.
Другие страны
3 марта 2023 г. 21:59
Байден рассматривает две кандидатуры на замену главы Генштаба Милли

Список кандидатов на пост главы Комитета начальников штабов ВС США сократился до двух имен.

Как передает Report, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники в Белом доме.

Срок полномочий действующего руководителя комитета Марка Милли истекает осенью текущего года, к этому времени, пишет NYT, президенту США Джо Байдену предстоит выбрать между начштаба ВВС Чарльзом К. Брауном-младшим и морским пехотинцем Дэвидом Бергером.

Браун является первым афроамериканцем, дослужившимся до своей текущей должности в вооруженных силах. По данным источников NYT, он является ведущим претендентом на пост главы Генштаба. Как пишет издание со ссылкой на коллег Брауна, он долго служил в Тихом океане, что немаловажно ввиду обострившегося противостояния с Китаем.

Дэвид Бергер, белый генерал с четырьмя звездами, участник операций в Ираке и Афганистане, известный неудачными попытками реформирования службы в армии.

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