Байден расскажет о новых мерах в свете распространения в США "омикрона"

Президент США Джозеф Байден готовится выступить с обращением к нации в связи с распространением в стране "омикрон"-штамма коронавируса.

Президент США Джозеф Байден готовится выступить с обращением к нации в связи с распространением в стране "омикрон"-штамма коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает NBC News .

"Байден выступит с речью во вторник о распространении "омикрон"-варианта. Он расскажет о новых шагах администрации для помощи сообществам", - отмечает телеканал со ссылкой на источник в Белом доме.

По тем же данным, президент США собирается дополнить уже обнародованный "зимний план" вместе с "резким предупреждением о том, какой зима будет для американцев, решивших не делать прививку".