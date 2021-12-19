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Байден расскажет о новых мерах в свете распространения в США "омикрона"

Байден расскажет о новых мерах в свете распространения в США "омикрона" Президент США Джозеф Байден готовится выступить с обращением к нации в связи с распространением в стране "омикрон"-штамма коронавируса.
Другие страны
19 декабря 2021 г. 04:46
Байден расскажет о новых мерах в свете распространения в США омикрона
Джозеф Байден

Президент США Джозеф Байден готовится выступить с обращением к нации в связи с распространением в стране "омикрон"-штамма коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает NBC News.

"Байден выступит с речью во вторник о распространении "омикрон"-варианта. Он расскажет о новых шагах администрации для помощи сообществам", - отмечает телеканал со ссылкой на источник в Белом доме.

По тем же данным, президент США собирается дополнить уже обнародованный "зимний план" вместе с "резким предупреждением о том, какой зима будет для американцев, решивших не делать прививку".

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Версия на азербайджанском языке Bayden xalqa "omikron" təhlükəsi ilə bağlı müraciət edəcək

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