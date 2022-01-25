Байден рассказал, кто помогает ему в проблемах со смартфоном

Президент США Джозеф Байден рассказал, что решить проблемы со смартфоном ему помогает решить дочь.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Байден на мероприятии, посвященном снижению цен, рассказывал, в частности, об усилиях в контексте электронных товаров.
По словам президента США, некоторые крупнейшие производители смартфонов уже позволяют пользователям самим ремонтировать устройства, обеспечивая такие возможности.
"Не уверен, что я знаю, как это делать. Когда у меня любые проблемы с телефоном, я звоню своей дочери", - сказал Байден.