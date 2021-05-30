Байден рассказал, какую тему хочет обсудить с Путиным

На встрече с Владимиром Путиным президент США Джо Байден намерен поднять тему соблюдения прав человека в России.

На встрече с Владимиром Путиным президент США Джо Байден намерен поднять тему соблюдения прав человека в России.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Ясно дам понять, что мы не останемся в стороне, позволив ему нарушать эти права", - сказал хозяин Белого дома во время выступления по случаю Дня памяти, американского национального праздника.

Встреча президентов США и России пройдет 16 июня в Женеве. Ожидается, что они обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.