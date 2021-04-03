Байден распорядился приспустить флаги в связи с гибелью полицейского

Президент США Джозеф Байден распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о погибшем в результате инцидента у Конгресса полицейском Уильяме Эвансе

Президент США Джозеф Байден распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о погибшем в результате инцидента у Конгресса полицейском Уильяме Эвансе.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"В момент, когда мы скорбим о потере еще одного мужественного сотрудника полиции Капитолия, я распорядился приспустить флаги Белого дома", - говорится в письменном заявлении американского лидера.

Байден подчеркнул, что постоянно получает информацию о происшествии от своего "советника по вопросам национальной безопасности и будет получать новые сведения по мере проведения расследования" об инциденте. Он отметил, что "с разбитым сердцем узнал о жестоком нападении", в результате которого погиб Эванс, прослуживший в полиции Капитолия 18 лет.