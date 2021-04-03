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Байден распорядился приспустить флаги в связи с гибелью полицейского

Байден распорядился приспустить флаги в связи с гибелью полицейского Президент США Джозеф Байден распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о погибшем в результате инцидента у Конгресса полицейском Уильяме Эвансе
Другие страны
3 апреля 2021 г. 02:04
Байден распорядился приспустить флаги в связи с гибелью полицейского

Президент США Джозеф Байден распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о погибшем в результате инцидента у Конгресса полицейском Уильяме Эвансе.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"В момент, когда мы скорбим о потере еще одного мужественного сотрудника полиции Капитолия, я распорядился приспустить флаги Белого дома", - говорится в письменном заявлении американского лидера.

Байден подчеркнул, что постоянно получает информацию о происшествии от своего "советника по вопросам национальной безопасности и будет получать новые сведения по мере проведения расследования" об инциденте. Он отметил, что "с разбитым сердцем узнал о жестоком нападении", в результате которого погиб Эванс, прослуживший в полиции Капитолия 18 лет.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Kapitolidə hücumdan sonra ABŞ-da bayraqları endirməyi tapşırdı

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